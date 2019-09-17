إغلاق صناديق الإقتراع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المبكرة

أُغلقت صناديق الإقتراع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المبكرة.

وذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "استطلاعات الرأي تظهر نتائج متقاربة جدًّا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، ومنافسه ​بيني غانتس​، بعد إقفال صناديق الاقتراع".في حين لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "تقدّم "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة غانتس على حزب "الليكود" اليميني بزعامة نتانياهو، بفارق ضئيل".

وكانت قد أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي منفصلة أجرتها محطات تلفزيونية إسرائيلية، في وقت سابق، أنّ كلًّا من حزب "الليكود" اليميني وتحالف "أزرق أبيض" سيحصل على ما بين 31 و34 مقعدًا في البرلمان من أصل 120 مقعدًا.