شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: نؤمن بمشروع الرئيس السيسى لتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، قرارا بتعيين، أحمد خالد ممدوح، أمينا للشباب بجانب عمله أمين عام مساعد الحزب، ويوسف عماد فوزى، أمينا عاما لاتحاد شباب الحزب المركزى، وأحمد سعيد رواش أمينا عاما لمحافظة السويس وعضو بالمجلس الرئاسي.

وأكد جهاد سيف، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى، أن هذه الخطوات تأتى استكمالا لمنهجية الحزب فى تمكين الكوادر الشبابية، بجميع المناصب القيادية، وفقا لتوجيهات الربان عمر صميدة رئيس الحزب.

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وأضاف "سيف" فى بيان له اليوم، أن الحزب يعمل أيضا على تأهيل كوادره الشابة سياسيا، وذلك عن طريق عدة خطوات منها تدشين مدرسة الكادر لتأهيل الشباب للمحليات وانتخابات البرلمان المقبلين.

وتابع: أن حزب المؤتمر بكل قياداته وكوادره التنظيمية وأعضائه على مستوى الجمهورية يأكدون على تجديد الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية، مستنكرين كل ما تم نشره بالباطل للنيل من مؤسسات الدولة الوطنيه وعازمين دائما على دعم كل جهود الإصلاح والتنمية التى لا تخطئها عين منصف.

ودعا المتحدث الرسمى للحزب، جموع الشعب المصرى أن تبقى على قلب رجل واحد فى مواجهة التحديات الآنية ومجابهة كل دعاوى التشكيك بمؤسساتنا الوطنية.