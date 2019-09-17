شكرا لقرائتكم خبر عن الباز يكشف اللغز.. كيف تدار الحرب على مصر.. ولماذا في الوقت الحالي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد الباز، لغز الحربين الباردة والصلبة على مصر، بقوله: "هناك حرب حقيقية صلبة وناعمة على مصر، ومن لا يرى تلك الحرب وأضرارها فلابد أن يعالح عينه".

وأضاف الباز أن الجماعة التي تشن الحرب حرب ليس هدفها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا الجيش المصري فقط، إلا أن الحرب أكبر مما نتخيل، وهي على الشعب المصري.

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وأكد الباز على أن المصريين أمام خطة واضحة لهدم الدولة المصرية وذلك عن طريق ضعف أركانها القوية الراسخة التي تعبر عنها، متابعاً: "مفيش حاجة هتحصل والمظاهرات اللي بيتم الدعوات ليها ولا ليها لازمة ولا حد هينزل".

وتابع محمد الباز،"الإخوان في داهية ولا يفرقوا عندنا في حاجة، ولن تلتف لهم أحذية المصريين، أيمن نور التافه الذي سيقط من ذاكرة التاريخ".

وطالب الباز، المصريين بالقراءة عن الأحداث في العراق وما آلت إليه من أوضاع محزنة وسوريا، مشيرًا إلى أن السب فيما آلت إليه اوضاع تلك البلاد هو تفكك الجيوش، لذا عليك بالقراءة ولا تنص إلى الإعلام اقرأ بنفسك، متابعاً: "الدول والشعوب بتدخل في الجيحم، وهي من ساعدت على ذلك".