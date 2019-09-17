"الحرية المصرى" ينظم ندوة تثقيفية عن دور القوات المسلحة فى الحفاظ على الأمن القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب الحرية المصرى بمحافظة القليوبية برئاسة دعاء سلام أمينة التدريب والتثقيف بالمحافظة وتحت إشراف اللواء عبد الرحمن راشد الامين العام للحزب بمحافظة القليوبية، ندوة ثقافية بمقر الحزب بمدينة بنها بحضور عدد كبير من الأعضاء دار الحديث فيها عن دور القوات المسلحة في الحفاظ علي الأمن القومي المصري والدولة الوطنية. وتحدثت أمينة التدريب والتثقيف عن أضرار الشائعات علي الأمن والاقتصاد والسلام الاجتماعي للبلاد وتم فتح باب المناقشه للأعضاء لاستعراض الأحداث الجارية. Advertisements

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