شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى : وعى الشعب المصرى سيواجه مؤامرات الإخوان ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تقود حملات للتحريض على العنف ، وبث الشائعات والأكاذيب من أجل إثارة الفتنة فى المجتمع، لافتا الى أن الفترة الحالية تعمل اللجان الإلكترونية على تدمير الدولة المصرية.

وأضاف كدوانى ، فى تصريح لـ"الخليج 365"، يجب على المواطنين الحذر الشديد من تلك المحاولات الإخوانية الخبيثة وكتائبهم الإلكترونية التى تهدف لنشر العنف والتحريض فى المجتمع، وأن كل مواطن مصرى عليه دور فى حماية مصر ، مما يحاك ضدها من مؤامرات وتحركات خارجية الغرض منها هو استهداف الدولة .

وتابع النائب قائلا : أن الإخوان الإرهابية تخض أموال طائلة من استمرار الاعيبهم من خلال اللجان الإلكترونية المدعومة ، من دول معادية لمصر، والتى تستهدف المؤسسات ومحاولات تدميرها ، لافتا أن وعى الشعب المصرى سيواجه كل هذه المؤامرات التى تحاك ضد مصر .

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