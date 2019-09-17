صور- محافظ المنوفية يكرم أوائل خريجي كلية الزراعة وحملة الماجستير

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:
كرم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، أوائل خريجي كلية الزراعة وحملة الماجستير والدكتوراه وأبناء الزراعيين المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة لهذا العام، والذي نظمته نقابة المهن الزراعية بالمنوفية في مقرها بشبين الكوم.
جاء ذلك بحضور نقيب الزراعيين بالمنوفية ونقيب الزراعيين بالجيزة ممثلاً عن النقابة العامة ووكيل وزارة الزراعة وعميد كلية الزراعة بالمحافظة وكوكبة من شباب الزراعيين ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ورحب رئيس فرع النقابة في المنوفية، بالحضور، معربًا عن سعادته البالغة بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، ومشاركته في تكريم المتفوقين من أبناء المحافظة للعام الثاني علي التوالي.
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