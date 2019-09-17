​150 طالبًا يشاركون في المهرجان الرياضي للدراجات بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:
نظم الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، المهرجان الرياضي للدراجات بمشاركة 150 طالبًا من المراحل التعليمية المختلفة، واستضافته محافظة السويس.
وشهد المهرجان تكريم جميع الطلاب المشاركين وتوزيع شهادات التقدير من الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.
وقالت الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم سيتم تنفيذ عدة مهرجانات رياضية مختلفة خلال الفترة المقبلة بالمحافظات لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاهتمام بمدرسي ومدرسات التربية الرياضية من خلال عقد مجموعة من الحزم التدريبية في مختلف الألعاب.
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