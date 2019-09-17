جونسون يبحث مع بن سلمان الهجوم الأخير على منشآت أرامكو النفطية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

بحث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في اتصال هاتفي، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الهجوم الأخير على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو، عملاق النفط السعودية.

وأعرب جونسون، لولي العهد عن إدانة بريطانيا للاعتداء على معملي النفط في المملكة العربية السعودية، ووقوف المملكة المتحدة إلى جانب السعودية.

وأكد جونسون لولي العهد السعودي على أهمية العمل المشترك لمواجهة هجوم أرامكو، فضلًا عن أهمية الرد الجماعي على الهجوم.

وأثار الهجوم على منشأتي نفط تابعتين لعملاق البترول السعودي "أرامكو"، يوم السبت الماضي، انفطاع الإنتاج من المعملين المستهدفين، وسط تحذيرات دولية من تصاعد حدة التوتر في المنطقة، خاصة بعد اتهام إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.