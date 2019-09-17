3 ملايين و700 ألف جنيه لتطوير مستشفى "الصدر" في الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب: زار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأمراض الصدرية بمدينة الزقازيق؛ لوضع اللمسات النهائية لأعمال التطوير. وتأتي أعمال التطوير لرفع كفاءة المستشفى، بعد توفير الاعتمادات المالية للتطوير بمبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه. وتفقد وكيل الوزارة كافة أقسام المستشفى، مؤكدًا على اتمام أعمال التطوير طبقًا للمعايير التصميمية للمستشفيات، مع عمل شبكة للغازات بجميع الأقسام الطبية بالمستشفى، وإعادة توزيع الأقسام الطبية وتطوير مدخل المستشفى.

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