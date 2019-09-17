فحص 70 حالة في مركز أورام "حميات الزقازيق" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أجرى مركز علاج الأورام بمستشفى "حميات الزقازيق"، بالشرقية، فحص وعلاج 70 حالة بالمركز، وذلك تحت إشراف الدكتور يحيى زكريا، أستاذ الجراحة وعميد كلية الطب الأسبق ومؤسس المركز المتطور لعلاج الأورام بجامعة الزقازيق.

وضم الفريق الطبي أطباء من الجامعة والصحة، حيث تم استقبال وفحص وعلاج الحالات السبعين، منهم إجراء 13 عملية جراحية، بالمجان، وذلك بقرار علاج من التأمين الصحي، وإجراء 29 أشعة تداخلية، وصرف العلاج اللازم بالمجان لـ ٤ حالات علاج كيماوي "تكلفة الجرعة الشهرية 30 ألف جنيه لكل حالة"، على نفقة التأمين الصحي مع عمل أشعة تداخلية لهم.

كما تم عقد 5 ندوات تعليمية وتعريفية لأطباء الصحة بمركز المعلومات بديوان عام المديرية ومستشفيات "حميات الزقازيق، ومنيا القمح المركزي، وههيا المركزي، وفاقوس النموذجي".