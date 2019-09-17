معرض بجنيف يجسد انتهاكات الحوثيين في اليمن

أقامت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية وحملة 100 حكاية إنسانية من اليمن بالشراكة مع عدة شركاء محليين ودوليين معرضصور "١٠٠ حكاية إنسانية من اليمن"، وذلك على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ويجسد المعرض صورا لضحايا انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأطفال وذلك في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات من 17-20 سبتمبر.
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