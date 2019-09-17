أقامت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية وحملة 100 حكاية إنسانية من اليمن بالشراكة مع عدة شركاء محليين ودوليين معرض صور "١٠٠ حكاية إنسانية من اليمن"، وذلك على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. صور "١٠٠ حكاية إنسانية من اليمن"، وذلك على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. Advertisements ويجسد المعرض صورا لضحايا انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأطفال وذلك في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات من 17-20 سبتمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معرض بجنيف يجسد انتهاكات الحوثيين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.