السعودية تعلن عودة إمدادات النفط لما كانت عليه قبل الهجوم

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساء الثلاثاء، عودة الإمدادات البترولية إلى ما كانت عليه، قبل الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة

"أرامكو" شرقي المملكة.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي بمدينة جدة: "أزف إليهكم بشرى من الملك

وولي العهد بعودة إمدادات النفط لما كانت عليه قبل الساعة 3:43 صباح السبت"، أي ساعة الهجوم الإرهابي على المنشأتين النفطيتين.

وأدى الهجوم الإرهابي على "أرمكو" إلى تضرر الإنتاج في معملي أرامكو في بقيق وخريص.