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احتجاز 81 مهاجرًا في مقدونيا الشمالية بالقرب من الحدود مع صربيا

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أعلنت الشرطة في مقدونيا الشمالية احتجاز 81 مهاجرًا عُثر عليهم في شاحنة بالقرب من الحدود مع صربيا.

 

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن العثور على المهاجرين جاء بعد

أن تجاهل سائق الشاحنة تحذيرًا من الشرطة يطلب منه الإيقاف للتفتيش، موضحة أن المهاجرين قدموا من دول أفغانستان، الهند، باكستان، وبنجلاديش.


ولفتت الشبكة الأمريكية إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المهاجرون قد دخلوا مقدونيا الشمالية بشكل غير قانوني عن طريق اليونان، مضيفة أن عدد المهاجرين الذين أُلقي القبض عليهم أثناء الدخول بشكل غير شرعي إلى مقدونيا الشمالية ازداد بنسبة 20% حتى الآن خلال العام الجاري.

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