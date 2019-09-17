ميليشيا الحوثي تواصل خرقها للهدنة الأممية في الحديدة اليمنية

واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية خرقها للهدنة الإنسانية الأممية بمحافظة الحديدة غرب اليمن، بتصعيدها القتالي وقصفها المستمر لمواقع قوات الجيش اليمنى في أماكن متفرقة من المحافظة.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن ميليشيا الحوثي جددت قصفها لمواقع قوات الجيش

اليمني شرق مدينة الحديدة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، حيث استهدفت بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120، وعيار 23 وبالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبسلاح البيكا، قوات الجيش المتمركزة في شارع 7 يوليو شرق المدينة.



وفي شرق مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة قصفت الميليشيا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مواقع قوات الجيش، مستخدمة في قصفها قذائف مدفعية الهاون وسلاح 12.7 وسلاح معدل البيكا.



وفي جنوب المديرية قصفت الميليشيا الحوثية مواقع قوات الجيش بقذائف مدفعية الهاون والهاوزر، والأسلحة المتوسطة وبالأسلحة القناصة.