المكتب الأوروبي لدعم اللجوء: 26% نسبة زيادة أعداد طالبي اللجوء في يوليو الماضي

أعلن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الذين يسعون للحصول على حماية دولية في 30 دولة أوروبية بنسبة 26% خلال شهر يوليو الماضي.
وقال المكتب - في بيان أوردت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء مقتطفات منه - إن نحو 62 ألفا و900 شخصقدموا طلبات لجوء خلال شهر يوليو الماضي، ما يجعل العدد الإجمالي لطلبات اللجوء خلال هذا العام يصل إلى نحو 400 ألف و500 طلب.
الحالي أعلى من الفترة ذاتها في العام الماضي، إلا أنه أقل بكثير من المستويات التي تم تسجيلها في عامي 2015 و2016، عندما دخل ما يزيد عن مليون مهاجر أوروبا أغلبهم فارين من الصراع الدائر في سوريا والعراق.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن العدد الإجمالي لطلبات اللجوء منذ بداية العام
وشكل السوريون والأفغان والفنزويليون حوالي ربع مقدمي طلبات اللجوء في شهر يوليو الماضي، فيما ينحدر الكثيرون من العراق وباكستان وتركيا وكولومبيا وإيران ونيجيريا وألبانيا.
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