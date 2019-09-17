الإمارات وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مع الجنرال لوهوت بنسار

باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في إندونيسيا، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول فرص التعاون وإمكانيات توسيعها بين الجهات المعنية في البلدين في مجالات الشؤون البحرية والاستثمارية والاقتصادية.