وزير الطاقة: إمدادات النفط تعود لطبيعتها

أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن عودة إمدادات النفط إلى السوق كما كانت قبل الهجوم على منشآت شركة "أرامكو". وحضر المؤتمر إلى جانب وزير الطاقة كل من رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان والرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي له في جدة، مساء أمس: "شرفني مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أن أزف للمواطنين والمواطنات ولمحبي هذه الدولة بشرى عودة إمدادات البترول إلى الأسواق كما كانت" قبل الهجوم على منشآت "أرامكو". وأضاف: انخفض سعر خام برنت 8% حاليا مع تأكيدات المملكة بعودة إمدادات النفط كما كانت في السابق"، موضحا أن شركة أرامكو ستفي بالتزاماتها النفطية بالسحب من المخزونات الاحتياطية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن إنتاج المملكة اليومي من النفط سيصل إلى 9.8 ملايين برميل في شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن أرامكو لديها طاقة تخزينية كبيرة، وهي حريصة على توفير كميات إضافية في مخزونها، سواء في الداخل أو الخارج. وقال إن المملكة أنشأت المخزون الإستراتيجي لاستخدامه في الحالات الحرجة.

يجب اتخاذ موقف حازم

قال وزير الطاقة خلال المؤتمر، إن المجتمع الدولي مطالب بحماية مصالحه الاقتصادية واتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن العالم أجمع أدرك اليومين الماضيين أثر استهداف المنشآت النفطية السعودية على إمدادات النفط العالمية، والذي امتد لأسواق المال العالمية أيضا.

كما أعلن عن عودة الإنتاج في معملي بقيق وخريص إلى مستويات ما قبل استهدافهما، مؤكدا أنه تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة نصف الإنتاج المعطل.

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لا زيادة في أسعار البنزين والديزل

أكد وزير الطاقة، أن إمدادات السوق المحلية لم تتأثر بالعدوان الإرهابي، مبينا أن هذه الأعمال التخريبية لن تتسبب في زيادة أسعار البنزين والديزل في المملكة، وأن الشركة ستستعيد مستويات الإنتاج المعتادة بشكل كامل مع نهاية هذا الشهر. وشدد على أن الهجوم الإرهابي على شركة أرامكو يمثل عدوانا على كافة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، منوها إلى أن الاعتداء على القطاع النفطي في المملكة يمثل استهدافاً لسوق الطاقة العالمية، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة كل من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية.

وتعد مصفاة بقيق واحدة من أهم مصافي العالم، وتلعب دورا رئيسيا في سوق وقطاع النفط، حيث تنتج 5% من الإنتاج العالمي بحدود 100 مليون برميل، وتعالج بين 6 و7 ملايين برميل للتصدير عبر 3 أنابيب من رأس تنورة والبحرين وينبع من الغاز والنفط الخام.

العمل على اكتتاب أرامكو مستمر

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، ياسر الرميان، أن الأعمال التخريبية التي حدثت لن توقف مسيرة الشركة نحو الطرح العام. وأضاف الرميان أنه لن يتأخر طرح أسهم أرامكو بسبب العمل التخريبي الذي استهدف الشركة.