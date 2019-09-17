عدد المهاجرين مستمر بالارتفاع وبلغ 272 مليونا في 2019

قالت الأمم المتحدة إن عدد المهاجرين في العالم في 2019 كان 272 مليونا أي بزيادة 51 مليونا مقارنة مع عام 2010، استقبلت أوروبا معظمهم.
وبحسب التقرير، الذي أعدته الأجهزة المكلفة الشؤون الديموغرافية في دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ونشر اليوم الثلاثاء، تأتي شمال أفريقيا وغرب آسيا مع 49 مليونا.
واليوم، يشكل المهاجرون 3,5% من عدد السكان مقابل 2,8% في العام ألفين، وفقا للتقرير.
وفي بيان، قال ليو زهينمين المسؤول عن الأجهزة المكلفة السكان لدى الأمم المتحدة إن "هذه الأرقام أساسية لفهم الدور المهم للمهاجرين والهجرة في تطور الدول (التي يتحدر منها هؤلاء المهاجرون) والبلدان التي يتوجهون إليها".
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وأضاف أن تسهيل هجرة منظمة وآمنة يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن نصف المهاجرين الـ272 مليونا في العالم يعيشون فقط في 10 دول.
تحل الولايات المتحدة في الطليعة مع 51 مليون شخص أي 19% من العدد الإجمالي.
أما الدول، التي يتحدر منها المهاجرون، فتأتي الهند في المقدمة مع 18 مليون شخص يعيشون في الخارج تليها المكسيك (12 مليونا) والصين (11 مليونا) وروسيا (10 ملايين) وسوريا (8 ملايين)، بحسب التقرير.
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