أبطال آسيا.. الهلال يتجاوز مواطنه الاتحاد ويضرب موعدا مع السد في نصف النهائي

حجز فريق الهلال السعودي، بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب اليوم الثلاثاء، على مواطنه الاتحاد، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن إياب ربع نهائي المسابقة.

وكان الفريق الزائر، سباقا لزيارة الشباك عبر لاعبه زياد الصحفي، بعد مرور 11 دقيقة على بداية اللقاء، قبل أن يعدل اندري كاريلو النتيجة للهلال في الدقيقة 44، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وتمكن الهلال بعد مرور ثلاث دقائق على بداية الفصل الثاني من المباراة، التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود، بالعاصمة الرياض، تمكن من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب سالم الدوسري، قبل أن يعزز زميله سيباستيان جيوفينكو الحصة بهدف ثالث مع حلول الدقيقة 79.

وضمن الفريق الأزرق تأهله للمربع الذهبي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين، با

ويضرب الهلال موعدا في نصف النهائي، مع نادي السد القطري، المتأهل أمس الاثنين على حساب النصر السعودي.