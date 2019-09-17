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قيادات حوثية تنهب مبالغ كبيرة تحت مسمى دعم مراكز تلقيح الكوليرا بصنعاء

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قالت مصادر طبية إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران نهبت مئات الملايين من الريالات تحت مسمى دعم المراكز الصحية الخاصة بحملة التلقيح بوباء الكوليرا بالعاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة "خبر" عن مصادرها قولها، إن قيادة مليشيات الحوثي المعينة مدراء مكاتب الصحة بمديريات أمانة العاصمة صنعاء تنهب مئات الملايين تحت مسمى دعم المراكز الصحية الخاصة بحملة التلقيح بوباء الكوليرا بالعاصمة صنعاء.

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وذكرت المصادر، أن كل مركز صحي رصدت له منظمة "يونسيف" التابعة للأمم المتحدة مبلغ مليوني ريال كنفقة تشغيلية بشكل شهري وتقوم قيادة المليشيات بنهب هذه المبالغ دون تقديم أي شيء لهذه المراكز.

ولفتت المصادر إلى أن قيادة مليشيات الحوثي المعينة كمدراء لمكاتب الصحة بمديريات أمانة العاصمة صنعاء تنهب هذه المبالغ المهولة منذ شهر رمضان الفائت حتى الشهر الجاري.

وكانت منظمة العفو قد اتهمت المليشيا، في وقت سابق، بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة للمحتاجين في اليمن، ووزعتها على قادتها والموالين لها.

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