شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو في الرياض لبحث التوتر مع إيران بعد هجوم أرامكو والان مع التفاصيل
يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، السعودية لبحث التوتر مع إيران، حسب ما أعلنه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الإثنين، إن بلاده تدعم السعودية بشكل كامل تجاه الاعتداءات الأخيرة، مؤكداً أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة أي اعتداء ضد الرياض.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي، حول الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو.
وأكد إسبر أن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو "غير مسبوقة"، مؤكدا العمل مع الحلفاء للدفاع عن النظام الدولي الذي تنتهكه إيران.
وشهد المعملان هجوما إرهابيا، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، فيما حمَّلت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران المسؤولية عن الهجوم.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر بعد هجوم أرامكو، متّهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.
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