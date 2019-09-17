مسؤول أمريكي: استهداف "أرامكو" انطلق من جنوب غربي إيران

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رويترزالثلاثاء 2019/9/17 10:44 م بتوقيت أبوظبي
تصاعد الدخان نتيجة الحريق في أرامكو بمدينة بقيق- رويترز
قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية، السبت الماضي، انطلق من جنوب غربي إيران.
وأكد 3 مسؤولين أمريكيين، بحسب وكالة رويترز، أن الهجوم على منشأتي النفط شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدراً من التعقيد والتطور أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر.
وفجر السبت الماضي، أعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.
وتوالت الإدانات الدولية والعربية للحادث الإرهابي، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة حادث استهداف المعملين بطائرات مسيرة.
كما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.
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