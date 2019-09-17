جامبيا تقرر إبعاد 6 رجال أعمال بتهم رشوة الرئيس السابق

أعلنت الحكومة الجامبية، الثلاثاء، أن 6 رجال أعمال أجانب باتوا غير مرغوب فيهم، لمساعدتهم وتحريضهم الرئيس السابق يحيى جامع على اختلاس ملايين الدولارات.



وأوضحت الحكومة أن القرار شمل رجلي الأعمال اللبنانيين محمد بازي وعلي يوسف شرارة والرومانيين نيكولاي بوزيانو ودراكوس بوزيانو والسويسريين إيليجا رايمون ومارتن كيلر، بناءً على تقرير اللجنة المالية الذي نشرته الحكومة، الجمعة.

وقد ورد ذكرهم في التقرير لقيامهم بأنشطة تجارية سرية مع يحيى جامع، ما ألحق خسائر فادحة بجامبيا.

ويرجح التقرير أن رجال الأعمال الستة دفعوا ما يقرب من 200 مليون دولار في شكل رشى بحسابات الرئيس السابق جامع.

وأمرت الحكومة الجامبية الأجانب الستة بإعادة جميع المبالغ المستحقة إلى جامبيا، وإلا فقد يخسرون جميع أصولهم وممتلكاتهم وأعمالهم التجارية في البلاد.

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ويمتلك رجال الأعمال الـ6 أكثر من 20 شركة في جامبيا.

وكانت حكومة جامبيا صادرت أصول وممتلكات الرئيس السابق للبلاد يحيى جامع، بناء على قرار لجنة التحقيق الخاصة حول ما عرف بـ"الجرائم الاقتصادية" خلال فترة حكمه.

وتقدر اللجنة حجم "الجرائم الاقتصادية" التي ارتكبت في عهد يحيى جامع بـ"360 مليون دولار"، فيما تقدر جهات ومنظمات أخرى المبلغ بـ"مليار دولار".

وقال وزير العدل الجامبي أبوبكر تامبادو، في تصريحات الجمعة، إن جامبيا "صادرت عقارات، وشركات، وحسابات بنكية متعددة في البلاد" تعود للرئيس السابق يحيى جامع، المقيم حاليا بدولة غينيا الاستوائية.

ودعا الوزير الجامبي إلى مساعدة المجتمع الدولي، خصوصا من وصفهم بالأصدقاء والحلفاء الأمريكيين والبريطانيين والاتحاد الأوروبي، والدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط، من أجل وضع اليد على الممتلكات المسروقة من طرف يحيى جامع ونظامه.

وكانت الحكومة الجامبية باعت في يونيو/حزيران 2018 طائرات وسيارات فاخرة وأراضي يملكها يحيى جامع، كما جمدت الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2017 حسابات مصرفية وممتلكات له.