موسكو تطالب بيونغ يانغ بمنع تكرار حوادث الاعتداء على حراس الحدود الروس

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أعلنت الخارجية الروسية أنها طالبت كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث اعتداء على حراس الحدود الروس.
وجاء في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن مدير الدائرة الأولى الخاصة بشؤون آسيا في الخارجية الروسية، غيورغي زينوفييف، أعرب للقائم بأعمال سفارة كوريا الشمالية في موسكو، جين جونغ هيوب، عن "القلق البالغ" بشأن الحادث في بحر اليابان.
وأكد الجانب الروسي للدبلوماسي الكوري الشمالي، أنه "يتخذ خطوات حازمة للقبض على الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفات" تجاه حراس الحدود الروس.
وطالبت موسكو بيونغ يانغ بـ "اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".
وتعهد القائم بأعمال السفارة بإبلاغ بيونغ يانغ فورا برد الفعل الروسي.
هذا، وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أعلن عن إصابة 3 عناصر في حرس الحدود الروسي جراء اعتداء طاقم سفينة كورية شمالية عليهم في بحر اليابان صباح اليوم الثلاثاء.
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