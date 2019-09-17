شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: الهجوم على منشأتي النفط السعودية جاء من جنوب غرب إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز للأنباء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران. وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرا من التعقيد والتطور أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر.

قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز للأنباء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران. وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرا من التعقيد والتطور أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر.

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