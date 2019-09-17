شكرا لقرائتكم الرميان: الاعتداءات لن تؤخر طرح أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، أن الاعتداءات على معملي أرامكو في بقيق وخريص "لن تؤخر طرح أو اكتتاب أرامكو ولن تؤخر التحضيرات له".

وأضاف الرميان في مؤتمر صحافي في جدة اليوم الثلاثاء، أن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزا خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.

وأبلغ الرميان مؤتمرا صحفيا أن طرح أرامكو "مستمر كما هو" رغم هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي نفط للشركة. وقال إن الطرح الأولي سيتوقف على أوضاع السوق.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بدأ المؤتمر الصحافي في بشرى عودة "إمدادات السعودية من النفط إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو".

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن "أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر"، موضحاً أن "آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي".

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وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن "صادرات السعودية النفطية، ودخلها من هذه الصادرات للشهر الحالي لن تتأثر بالاعتداءات".

وأكد أن شركة أرامكو السعودية "سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم، خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يومياً نهاية شهر سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يومياً نهاية نوفمبر المقبل".

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، اليوم الثلاثاء إن أرامكو هي أكثر شركة يمكن الوثوق بها في العالم.

وأضاف الناصر في مؤتمر صحافي في جدة، أنه لا توجد شركة في العالم قادرة على تخطي مثل هذا الهجوم خلال فترة قصيرة كأرامكو، وتابع "ما زلنا نقوم بحساب تقييم تكلفة الأضرار".

وأوضح أمين الناصر أن الضربات التي تعرضت لها شركة أرامكو تجعلها أكثر قوة.

وقال إنه تم إخماد الحرائق التي تسبب بها هجوم على منشأتين للشركة بأقل من 7 ساعات. واعتبر الناصر أن أرامكو السعودية أكثر شركة يمكن الوثوق بها في العالم.