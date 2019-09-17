كباريهات ونساء.. محمد علي يناضل في إسبانيا مع ’’لوجين‘‘.. وأديب ساخرا: قاعد بيرسم مستقبل مصر

كتب: ضياء السقا

عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو، للمقاول الهارب محمد علي، وهو في ملهى ليلي في برشلونة، كما نشر مقطع آخر له وهو يحتضن فتاة تدعى لوجين.

وسخر أديب من محمد علي، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، قائلا: "قاعد بيرسم مستقبل مصر.. أنا مليش دعوة وهو حر.. يارب يشتري الكبارية".

وأضاف: "الإخوان كانوا بينشروا صور محمد علي وبيقولوا إنه بيدرس مستقبل مصر وبينفخوا فيه عشان يهدوا البلد".

وواصل الإعلامي سخريته قائلا: “الراجل بيقولكم عنيا حمرا من المياه.. بس مقالش مياة أية أصل احنا عارفين المياه برضوا خصوصاً اللى بتحمر العين، تعالوا أوريكم قائد الثورة عنيه حمرا من أيه”.

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واستعرض أديب فيديوهات للفنان الهارب وهو يقضي وقته فى الملاهي الليلية بصحبه نساء ويتصور معهم، معلقاً: “شايف قائد ثورتنا راجل فرفوش”.

كما عرض الإعلامي، صورًا من الفيلا الخاصة بالفنان في إسبانيا أثناء متابعته للعمل في إنشائها مع أحد المهندسين، مضيفا: "محمد علي يّسكن في إحدى المدن التي تبعد 20 دقيقة عن مدينة برشلونة، ويقوم ببناء فيلا جديدة له".

وعلق أديب على صور الفيلا: "إحنا أغنياء أوي يا محمد، انت فعلا بتعاني مع مصر كل يوم، الفلوس دي كلها منين، كل ده منين"، ساخرا: "يطلع في نص الفيديو المسيء يقولك أنا مش فاضي، طبعًا ما هو السهر مع البنات في الكازينو وبناء الفيلات بياخد وقت برده".

وفي سياق متصل، كشف أديب عن هوية الفتاة التي ظهرت في أحضانه، في أحد الفيديوهات، قائلا: "دي صورة حبيبته الجديدة لوجين، وولداها دكتور في إسبانيا، وعمرها 25 عاما".