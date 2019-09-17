احنا_معاك_ياريس يتصدر تويتر ومغردون: لن ننجر إلى فخ الوقيعة بين الشعب ورئيسه وجيشه

الموجز تصدر هاشتاج "احنا معاك ياريس" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر، وذلك بعد ساعات من تدشينه. وشارك الآلاف من النشطاء في الهاشتاج، مؤكدين دعمهم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة. وأكد النشطاء أنهم لن ينجروا إلى فخ الوقيعة بين الشعب ورئيسه وجيشه، مؤكدين دعمهم الكامل للدولة المصرية في تلك المرحلة. ونرصد لكم بعض التغريدات التي شارك بها النشطاء عبر الهاشتاج: - ربنا يحفظ مصر جيشآ وشعبا ولا عزاء للمأجورين الخونه - لن ننجر إلى فخ الوقيعة بين الشعب و رئيسه وجيشه .. إحنا معاك يا سيسي علشان بلدنا مصر Advertisements - حمي الله مصر و شعبها و سدد خطاك يا ريس و جعل نحر الخونة فى أنفسهم - ولا تزعل ياريس الحقد والغيرة من الإخوان المنافقين تعمل اكتر من كده - ان ينصركم الله فلا غالب لكم .. ربنا اسمه الحق واحنا معانا الحق.. احنا بنبني ونعمر هما خراب.. احنا خير وهنشوف ربنا هيقف مع مين - كلنا معاك باريس وجنبك وسند لبلدنا مهما كلفنا الأمر رغم انف الخونه والعملاء - رجع معاك الأمن والأمان بعد ما كانت فوضي وإعتصامات وإرهاب عشان كده معاك لآخر لحظة - تعظيم سلام لمن أعاد لمصر مكانتها

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