النشرة: جريحة في حادث صدم على الكورنيش البحري لمدينة صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان سيارة على الكورنيش البحري لمدينة صيدا صدمت المواطنة ر. أ. وعلى الفور حضر عناصر ​فوج الانقاذ الشعبي​ التابع لمؤسسة معروف سعد وعناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ وتم اسعافها ونقلها الى ​مستشفى​ غسان حمود الجامعي في صيدا للمعالجة. وقد حضرت الى المكان ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقاً بالحادث.

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