بنس: بومبيو سيتوجه الى السعودية للتباحث في الرد على الهجمات

أعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ ان وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ سيتوجه الثلاثاء الى ​السعودية​ "للتباحث" في "الرد" الأميركي على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية. وفي حين بدا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حذرا وقال بأنه يفضل انتظار الحصول على تأكيدات حول كيفية حصول الهجوم وينوي التشاور مع ​الرياض​، أعلن مسؤول اميركي الثلاثاء لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الهجوم انطلق من الاراضي الايرانية.

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