كشف وكيل وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​، أنّ "​الولايات المتحدة​ و​بيلاروس​ تستعدان لإعادة السفراء إلى عاصمتيهما"، بعد أكثر من عقد من تجميد العلاقات بينهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: الولايات المتحدة وبيلاروس تستعدان لتبادل السفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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