شينزو آبي يؤكد نيته لقاء روحاني في نيويورك لبحث خفض التوتر

اعلن ​رئيس وزراء اليابان​ ​شينزو ابي​ انه ينوي لقاء الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ واجراء مباحثات معه على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في ​نيويورك​ ، مؤكداً أن "هذا اللقاء يهدف الى خفض التوترات في منطقة ​الشرق الاوسط​".

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