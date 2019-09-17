البنتاغون: الولايات المتحدة ستدعو تركيا لشراء أسلحتها بدلا من الروسية

أعلن نائب ​وزير الدفاع الأميركي​ جون رود أن "بلاده ستدعو ​تركيا​ لشراء منتجاتها بدلا من الروسية "سو-35" و"سو-57".

وأوضح رود خلال ندوة بشأن الدفاع الصاروخي ان "هذا هو الاتجاه الذي سندعو فيه تركيا للتحرك لصالح الأسلحة التي تنتجها ​الولايات المتحدة​، والتي تأخذ في الاعتبار التوافق. لكن، بالطبع، تركيا بلد مستقل ويمكنها اتخاذ القرارات الخاصة بها. لكننا مستعدون للدخول في شراكة معهم في هذا الصدد".

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