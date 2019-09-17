خارجية روسيا: استدعاء القائم بالأعمال الكوري الشمالي بعد احتجاز سفينيتن كوريتين

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أنها "ستستدعي القائم بأعمال سفير ​كوريا الشمالية​ في ​موسكو​، عقب احتجاز ​قوات حرس الحدود الروسية​ سفينتين كوريتين شماليتين في بحر اليابان".

وكان اعلن جهاز ​الأمن​ الاتحادي الروسي‭ ‬أن "أفرادا من حرس الحدود احتجزوا سفينتين تابعتين لكوريا الشمالية في ​المياه​ الإقليمية الروسية بعدما هاجمت إحداهما ​سفينة​ دورية روسية".

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