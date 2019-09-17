أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "أنّه لا يتطلّع للقاء الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، خلال اجتماع للأمم المتحدة سيعقد في أواخر الشهر الحالي". ولفت إلى "أنّه يفضّل ألّا يجتمع مع روحاني، ولكنّه لا يستبعد شيئًا أبدًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أفضّل ألا ألتقي روحاني في الأمم المتحدة ولكن لا أستبعد شيئا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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