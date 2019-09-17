الرئيس التنفيذي لتوتال: هجوم السعودية ستكون له عواقبه وأخشى من تدهور الوضع بالشرق الأوسط

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "​توتال​"، باتريك بويان، تعليقًا على الهجمات على منشأتي إنتاج نفط سعوديتين تابعتين لشركة "​أرامكو​"، أنّ "شنّ هجوم على نصف إنتاج ​النفط​ السعودي ستكون له عواقبه"، مركّزًا على "أنّني أخشى من تدهور الوضع في ​الشرق الأوسط​ بدرجة أكبر".

ولفت خلال جلسة برلمانية في ​باريس​، إلى "أنّني أخشى أنّ هذا الهجوم الكبير لن يمرّ دون رد. لا نعرف مآل كلّ هذا".

وكانت قد أعلنت جماعة "أنصار اله" (​الحوثيون​)، "أنّها هاجمت منشأتين في قلب صناعة النفط ​السعودية​ يوم السبت"، ممّا أوقف أكثر من نصف إنتاج السعودية وأدّى إلى أكبر قفزة في أسعار الخام فيما يقرب من 30 عامًا.