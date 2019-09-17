الرئيس التنفيذي لتوتال: هجوم السعودية ستكون له عواقبه وأخشى من تدهور الوضع بالشرق الأوسط

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال"، باتريك بويان، تعليقًا على الهجمات على منشأتي إنتاج نفط سعوديتين تابعتين لشركة "أرامكو"، أنّ "شنّ هجوم على نصف إنتاج النفط السعودي ستكون له عواقبه"، مركّزًا على "أنّني أخشى من تدهور الوضع في الشرق الأوسط بدرجة أكبر".
ولفت خلال جلسة برلمانية في باريس، إلى "أنّني أخشى أنّ هذا الهجوم الكبير لن يمرّ دون رد. لا نعرف مآل كلّ هذا".
وكانت قد أعلنت جماعة "أنصار اله" (الحوثيون)، "أنّها هاجمت منشأتين في قلب صناعة النفط السعودية يوم السبت"، ممّا أوقف أكثر من نصف إنتاج السعودية وأدّى إلى أكبر قفزة في أسعار الخام فيما يقرب من 30 عامًا.
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