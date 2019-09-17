وزيرة التجارة التركية: عازمون على توطيد العلاقات الاقتصادية مع ايران

أكدت وزيرة التجارة التركية رخسار بكجان "رغبة ​تركيا​ في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع ​ايران​ معربة عن ارتياحها لنتائج المحادثات الناجزة بين البلدين"، معربةَ عن "ارتياحها للنتائج الايجابية للمحادثات بين خبراء البلدين في مختلف اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية المشتركة للتعاون".

ولفتت إلى ان "تمتين الاواصر التجارية مع ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية يبعث على ارتياح الشعب التركي"، مشيرةً إلى ان "جميع الوزارات والاجهزة الحكومية في تركيا تدرك الأهمية التي يوليها رئيس البلاد للعلاقات مع ايران وجميع الخطط اللازمة يتم وضعها من أجل تحقيق هذا الهدف".