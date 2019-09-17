خارجية روسيا تطالب كوريا الشمالية بمنع تكرار حوادث الاعتداء على حراس حدودها

طالبت وزارة ​الخارجية الروسية​ سلطات ​كوريا الشمالية​ باتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث اعتداء على حراس الحدود الروس.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أن "مدير الدائرة الأولى الخاصة بشؤون آسيا في الخارجية الروسية، جيورجي زينوفييف، أعرب للقائم بأعمال سفارة كوريا الشمالية في ​موسكو​، جين جونغ هيوب، عن "القلق البالغ" بشأن الحادث في بحر ​اليابان​"، مؤكدا أنه "يتخذ خطوات حازمة للقبض على الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفات تجاه حراس الحدود الروس"، مطالبا بـ "اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في ​المستقبل​".

وأشارت الى أن "القائم بأعمال ​السفارة​ تعهد بإبلاغ ​بيونغ يانغ​ فورا برد الفعل الروسي".

وكان جهاز ​الأمن​ الفيدرالي الروسي قد أعلن عن إصابة 3 عناصر في حراس الحدود الروسي جراء اعتداء طاقم ​سفينة​ كورية شمالية عليهم في بحر اليابان صباح اليوم.

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