بنس: الجيش الأميركي مستعد بعد هجمات التي تعرضت لها منشأتا أرامكو في السعودية

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن "الجيش الأميركي مستعد بعد هجمات التي تعرضت لها منشأتا أرامكو في السعودية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، واستخدمت فيه صواريخ عابرة.
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