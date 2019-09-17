بنس: الجيش الأميركي مستعد بعد هجمات التي تعرضت لها منشأتا أرامكو في السعودية

أكد نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ أن "​الجيش الأميركي​ مستعد بعد هجمات التي تعرضت لها منشأتا ​أرامكو​ في ​السعودية​".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد مسؤول أميركي أن ​الولايات المتحدة​ باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، واستخدمت فيه ​صواريخ​ عابرة.