كشف الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" في السعودية، أمين الناصر، "أنّنا استغرقنا أقلّ من 7 ساعات لإخماد الحرائق بعد الهجمات" على معملين تابعين للشركة يوم السبت الماضي.
ولفت في مؤتمر صحافي في جدة، إلى أنّ "في هذه اللحظة ننتج 2 مليون برميل يوميًّا من بقيق"، موضحًا "أنّناما زلنا نقوم بحساب تقييم تكلفة الأضرار".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لأرامكو: استغرقنا أقل من 7 ساعات لإخماد الحرائق بعد ال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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