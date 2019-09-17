الرئيس التنفيذي لأرامكو: استغرقنا أقل من 7 ساعات لإخماد الحرائق بعد ال

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "​أرامكو​" في ​السعودية​، أمين الناصر، "أنّنا استغرقنا أقلّ من 7 ساعات لإخماد الحرائق بعد الهجمات" على معملين تابعين للشركة يوم السبت الماضي.

ولفت في مؤتمر صحافي في جدة، إلى أنّ "في هذه اللحظة ننتج 2 مليون برميل يوميًّا من بقيق"، موضحًا "أنّناما زلنا نقوم بحساب تقييم تكلفة الأضرار".