خارجية اليابان: السلام والاستقرار بالشرق الأوسط مهم لسلام واستقرار المجتمع الدولي

دان وزير خارجية ​اليابان​ موتيج توشيميتسو، بشدّة، "الاعتداء التخريبي الّذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص ب​السعودية​". وشدّد في تصريح، على أنّ "السلام والاستقرار في ​الشرق الأوسط​ مهمّ للغاية لسلام واستقرار ​المجتمع الدولي​ بأسره"، لافتًا إلى أنّ "إمدادات ​النفط​ المستقرّة من منطقة الشرق الأوسط لا غنى عنها من أجل استقرار وازدهار ​الاقتصاد العالمي​ بما في ذلك اليابان". وأكّد أنّ "حكومة اليابان لا تزال ملتزمة بالتواصل المستمرّ مع المنطقة بالتعاون مع الدول المعنيّة للحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط".

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