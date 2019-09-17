إنترفاكس: المنظومات الروسية يمكن أن تعزز دفاع السعودية الجوي بشكل كبير

أفاد مصدر في الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري الفني لوكالة "إنترفاكس" بأن "منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طرازي "إس-300" و"إس-400"، يمكن أن تمنح السعودية ميزات كبيرة"، مشيراً إلى انه "تتمتع منظومة إس-300 بمواصفات تقنية عالية ومتميزة، وكذلك إس-400 التي يمكنها أن تمنح للدفاع الجوي أفضلية متميزة كبيرة بالمقارنة مع أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى في الدول الأخرى".
وأكد المصدر "عدم وجود أي نظير في العالم لمنظومات "إس-400"، في الوقت الراهن، فيما يتعلق بالخصائص التكتيكية والتقنية".
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