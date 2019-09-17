إنترفاكس: المنظومات الروسية يمكن أن تعزز دفاع السعودية الجوي بشكل كبير

أفاد مصدر في الهيئة ​الفدرالية​ الروسية للتعاون العسكري الفني لوكالة "إنترفاكس" بأن "منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طرازي "إس-300" و"إس-400"، يمكن أن تمنح ​السعودية​ ميزات كبيرة"، مشيراً إلى انه "تتمتع ​منظومة​ إس-300 بمواصفات تقنية عالية ومتميزة، وكذلك إس-400 التي يمكنها أن تمنح للدفاع الجوي أفضلية متميزة كبيرة بالمقارنة مع أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى في الدول الأخرى".

وأكد المصدر "عدم وجود أي نظير في ​العالم​ لمنظومات "إس-400"، في الوقت الراهن، فيما يتعلق بالخصائص التكتيكية والتقنية".