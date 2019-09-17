أربعة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

استدعت ​قرغيزستان​، سفير ​طاجيكستان​ وسلّمته رسالة تتضمّن احتجاجًا على قيام طاجيكستان ببناء "نقطة مراقبة عسكرية" على الحدود بين البلدين من دون حصول تشاور مسبق، وذلك بعد تبادل جديد ل​إطلاق النار​ على الحدود بين البلدين، أوقع أربعة قتلى وعددًا من الجرحى.

وكانت قد أفادت وزارة الصحة في قرغيزستان بأنّ "عنصرًا من حرس الحدود قُتل وأُصيب 13 شخصًا بجروح في أعمال العنف هذه"، في حين أعلنت طاجيكستان أنّ "ثلاثة عناصر من حرس حدودها قُتلوا، كما أصيب العديد من المواطنين بجروح".

وغالبًا ما تشهد الحدود بين هذين البلدين حوادث أمنيّة، لكن وتيرة الاشتباكات تكثّفت منذ مطلع السنة الحالية.