استدعت قرغيزستان، سفير طاجيكستان وسلّمته رسالة تتضمّن احتجاجًا على قيام طاجيكستان ببناء "نقطة مراقبة عسكرية" على الحدود بين البلدين من دون حصول تشاور مسبق، وذلك بعد تبادل جديد لإطلاق النار على الحدود بين البلدين، أوقع أربعة قتلى وعددًا من الجرحى.
وكانت قد أفادت وزارة الصحة في قرغيزستان بأنّ "عنصرًا من حرس الحدود قُتل وأُصيب 13 شخصًا بجروح في أعمال العنف هذه"، في حين أعلنت طاجيكستان أنّ "ثلاثة عناصر من حرس حدودها قُتلوا، كما أصيب العديد من المواطنين بجروح".
وغالبًا ما تشهد الحدود بين هذين البلدين حوادث أمنيّة، لكن وتيرة الاشتباكات تكثّفت منذ مطلع السنة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر أربعة قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.