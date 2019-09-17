حاكم المصرف المركزي بسوريا: المصرف هو فقط من يسيطير على سوق الصرف

أكّد حاكم ​المصرف المركزي​ في ​سوريا​، حازم قرفول، بعد الاضطراب الّذي شهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سوريا وتدخُل المصرف المركزي لضبط الأسعار ووقف أعمال المضاربين، "أنّه سيطبّق الخطة رقم 3 خلال الفترة المقبلة، لكي يعلم الجميع أنّ المصرف المركزي هو الوحيد من يسيطير على سوق الصرف، وسيكبّد المضاربين ب​الليرة السورية​ خسائر فادحة".

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