مباراتان دون ملعب.. أبرز ما حمله برنامج الدورة الثانية من بطولة القسم الثاني

تستأنف لقاءات الجولة الثانية من البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، نهاية الأسبوع الجاري، وهي الدورة، التي لم تحدد الملعب، الذي سيحتضن لقاءيي الكوكب المراكشي بضيفه الاتحاد البيضاوي، والوداد الفاسي أمام أولمبيك الدشيرة، علما أن المباراتين ستقامان، يوم السبت المقبل، وفقا لما جاء في البرنامج، الذي كشفته العصبة الاحترافية.

ويستقبل، في اليوم نفسه، الاتحاد الزموري الخميسات شباب بنجرير، ويواجه شباب السوالم ضيفه المغرب الرياضي الفاسي، في حين يرحل شباب أطلس خنيفرة إلى القنيطرة لملاقاة “الكاك”، وتختتم مباريات، السبت المقبل، بمواجهة الراسينغ البيضاوي، وضيفه جمعية سلا.

وتقام، في اليوم الموالي، الأحد، مباراتان، حيث يدشن شباب الريف الحسيمي مبارياته في القسم الثاني باستقبال اتحاد سيدي قاسم، بينما يرحل شباب المحمدية إلى مدينة تمارة، لمواجهة الوداد المحلي.