أبطال آسيا.. أوراوا الياباني يبلغ المربع الذهبي على حساب شنغهاي الصيني

تمكن فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم الثلاثاء، من حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب ضيفه شنغهاي الصيني، وذلك بتعادلهما في مواجهة إياب ربع النهائي بهدف لمثله، مستفيدا الفريق الياباني من تعادله ذهابا بهدفين في كل شبكة.

وأنهى أوراوا الشوط الأول من اللقاء الذي احتضنه ملعب “سايتاما” متقدما بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب يان جون لينغ بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 39.

ونجح شنغهاي في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 60، من تعديل الكفة، بواسطة لاعبه وانغ شينتشاو، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وهو ما منح التأهل لأوراوا، اعتبارا لنتيجة لقاء الذهاب.

وينتظر الفريق الياباني، التعرف على منافسه في المربع الذهبي، بعد نهاية لقاء مواطنه كاشيما إنتلرز، أمام ضيفه غوانغتشو إيفرغراند الصيني، غدا الأربعاء، علما أن مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل دون أهداف.