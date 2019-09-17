شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. مليشيا الحوثي تقتحم محل صرافة بجبلة لرفض مالكه دفع جباية والان مع التفاصيل
قالت مصادر مصرفية إن عناصر من مليشيا الحوثي اقتحمت، الاثنين، أحد محلات الصرافة بمدينة جبلة غرب مدينة إب.
وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي اقتحمت محل "ابن الحاج للصرافة" بمدينة جبلة، وأطلقت الرصاص على المحل لرفضه دفع جبايات مالية للمليشيات لدعم جبهات حروبها.
ولفتت المصادر إلى أن مسلحين من مليشيات الحوثي فرضوا مبالغ مالية كإتاوات على محلات الصرافة وتجار محليين بمحافظة إب تحت مسمى دعم "المجهود الحربي"، واتخذت إجراءات ضد الممتنعين عن الدفع.
وتفرض المليشيات الحوثية جبايات مالية بين الفينة والأخرى على التجار والمستثمرين المحليين وتصل إلى المواطنين تحت مسميات مختلفة، في الوقت الذي يعاني المواطن من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بفعل الانقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.
وسبق لمليشيا الحوثي أن صادرت مبالغ كبيرة من محال وشركات الصرافة بمبرر تداول العملة الجديدة وغيره.
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