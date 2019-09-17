مصرع مدير ناحية الشورة بحادث سير جنوب الموصل

افاد مصدر امني في محافظة نينوى، الثلاثاء، بأن مدير ناحية الشورة لقي مصرعه بحادث سير جنوب مدينة الموصل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث سير اودى بحياة مدير ناحية الشورة خالد الجار بالقرب من معمل كبريت المشراق جنوب مدينة الموصل". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".



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