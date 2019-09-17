السعودية تعلن عودة إمدادات النفط كما كانت قبل استهداف 'أرامكو'

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، عودة إمدادات النفط إلى السوق كما كانت قبل الهجوم على منشآت شركة "أرامكو". وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي له في جدة، "شرفني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أن أزف للمواطنين والمواطنات ولمحبي هذه الدولة بشرى عودة إمدادات البترول إلى الأسواق كما كانت قبل الهجوم على منشآت أرامكو". يتبع..

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