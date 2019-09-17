رياضة 2019-09-17 | 20:04 819 مشاهدة أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن تشكيل الفريق في مواجهة بوروسيا دورتموند، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا. وشهد التشكيل تواصل غياب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ، في ظل مشاركة لويس سواريز منذ البداية بعد دخوله بديلًا أمام فالنسيا السبت الماضي. ويقود هجوم برشلونة، لويس سواريز بجانب أنتوان جريزمان والشاب إنسو فاتي.

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إليكم التشكيل بالكامل: إليكم التشكيل بالكامل: حراسة المرمى: تيرشتيجن. الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا. الوسط: سيرجيو بوسكيتس، أرثر، دي يونج. الهجوم: جريزمان، سواريز، فاتي.



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كانت هذه تفاصيل خبر ميسي على مقاعد البدلاء وسواريز وجريزمان يقودان هجوم برشلونة امام دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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